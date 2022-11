Umzug zu "Bauer sucht Frau"-Arne: Hat sich Antje eingelebt?

Fühlt sich Antje bei Arne schon wie zu Hause? Die einstige Fußpflegerin hat sich bei Bauer sucht Frau Hals über Kopf in den Kuhhalter verliebt. Noch während der Hofwoche hatten sie gemeinsame Zukunftspläne geschmiedet: Die beiden sind inzwischen nicht nur ein Paar, sondern wohnen auch schon zusammen. Außerdem hat Antje angefangen, auf Arnes Hof zu arbeiten. Doch wie kommt sie dort zurecht?

"Sich einzuleben auf einem Hof und in einer neuen Gegend, das braucht halt Zeit", erzählte Antje gegenüber Promiflash. Sie hoffe, sich dort so schnell wie möglich zu Hause zu fühlen. "Aber mit Arne fühlt es sich schon ein kleines bisschen wie ein zu Hause an", machte die 31-Jährige deutlich, die zuvor knapp 40 Kilometer von dem Hofkäser entfernt gelebt hatte. Zudem verriet sie, dass sie an ihrem neuen Wohnort einen kleinen Garten habe, den sie herrichten könne. Außerdem stehe in der nächsten Zeit die Renovierung der gemeinsamen Wohnung auf dem Plan. "Vielleicht auch mal zusammen reisen", schlug sie ihrem Liebsten vor.

Für Urlaub dürfte gerade aber kaum Zeit sein. Arne betonte: "Wir haben im Moment ziemlich viel Arbeit in der Hofkäserei und müssen gucken, dass wir das so ein bisschen mit unserem Zusammenleben vereinbaren, dass wir auch zukünftig mal ein bisschen Zeit für uns haben, dass wir auch mal spazieren gehen können." Für Antje ist das aber offenbar vollkommen in Ordnung: "Ich finde, dass du dir trotzdem ab und zu mal Zeit nimmst, trotz dieser ganzen Hektik und das rechne ich dir hoch an." Sie sei mit dem Zusammenleben sehr zufrieden.

