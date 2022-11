Orlando Bloom und Katy wurden Stammgäste in deutschem Café

Haben Orlando Bloom (45) und Katy Perry (38) etwa ein neues Lieblingscafé? Der Schauspieler und die Sängerin schweben auch nach etwa drei gemeinsamen Ehejahren noch auf Wolke sieben. Ihre kleine Tochter Daisy (2) machte das Familienglück 2020 perfekt. Gemeinsam scheinen die Turteltauben Spaß daran zu haben, um die Welt zu reisen – und das auch nach Deutschland. In Rheinland-Pfalz scheinen Orlando und Katy jetzt ein neues Stammrestaurant gefunden zu haben!

"Wir waren ausgebucht und hatten nur für eine Stunde einen Tisch frei. Den wollten die beiden unbedingt, wie auch den deutschen Kaffee", erzählte die Wirtin des Cafés Wolke 7 in der Kleinstadt Andernach Bild. Katy und Orlando seien Anfang November im Freizeitdress plötzlich in dem frisch eröffnetet Restaurant aufgetaucht. Das Hollywoodpaar bleib zum Essen und nahm den Kaffee mit auf den Weg. "Am Ende waren sie viermal die Woche da, ihr Kind lief barfuß durch den Laden. Sie waren ganz normale Menschen", meinte die Besitzerin.

Ganz ohne Sonderwünsche schien es aber auch bei dem bodenständigen Pärchen nicht zu gehen. "Zuerst wollte Orlando Sauerkraut zum Frühstück, doch damit konnten wir nicht dienen", erzählte die Gastwirtin. Stattdessen wurde dann ein großes Frühstück aufgetischt, bei dem die beiden sich nur noch mehr Gemüse wünschten.

Instagram / orlandobloom Katy Perry und Orlando Bloom im Juni 2021 in Venedig

Instagram / orlandobloom Katy Perry und Orlando Bloom, 2022

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom bei einem Event von Louis Vuitton im Juli 2021

