Anna Maria Damm wieder schwanger: Diese Stars gratulieren!

Ihre Promi-Kollegen jubeln mit Anna Maria Damm (26)! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Mann Julian Gutjahr (26) haben derzeit allen Grund zur Freude: Die beiden verkündeten, dass sie nach ihrer gemeinsamen Tochter Eliana nun ihr zweites Kind erwarten. Ihr Babyglück kann die YouTuberin selbst noch gar nicht fassen. Im Netz gratulierten nun zahlreiche bekannte Kollegen zu Anna Marias Schwangerschaft.

In der Kommentarspalte des Instagram-Posts, in dem die 26-Jährige die Babynews verkündet hatte, tummeln sich die Gratulanten. Unter anderem die Influencerin Christin Kaeber (33) schrieb: "Freue mich so, so, so sehr für euch. Eliana wird sich riesig freuen." Auch Webstar Sarah Harrison (31) und Cheyenne Ochsenknecht (22) hinterließen Glückwünsche. YouTuberin Kisu (31) hatte vor wenigen Tagen selbst ihre zweite Schwangerschaft verkündet. "Oh mein Gott! Wir sind einfach gleichzeitig schwanger!", freute sie sich jetzt.

GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi (33) kommentierte ebenfalls: "Glückwunsch! So schön!" Dem schlossen sich das Model Rebecca Mir (30), Influencerin Ischtar Isik (26) und auch Laura Maria Rypa (26) an. Letztere erwartet derzeit selbst ihr erstes Kind mit ihrem Partner Pietro Lombardi (30).

Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm, ihre Tochter Eliana und ihr Partner Julian Gutjahr

Anzeige

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber im Mai 2022 in Cannes

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa präsentiert ihren Babybauch

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de