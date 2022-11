Babygeheimnis gelüftet: Anna Maria Damm ist sehr erleichtert

Anna Maria Damm (26) fällt ein Stein vom Herzen! Am Donnerstagabend lüftete die YouTuberin ein süßes Geheimnis: Sie wird wieder Mutter. Nach der Geburt ihrer Tochter Eliana im Jahr 2018 dürfen sie und ihr Partner Julian (26) sich auf Nachwuchs Nummer zwei freuen. Dass sie diese Neuigkeit nun mit ihren Fans teilen kann, macht Anna überglücklich. Sie ist aber auch ziemlich erleichtert!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 26-Jährige bei ihrer Community und verriet, dass sie in den vergangenen Wochen immer wieder gefragt wurde, ob sie schwanger sei. Daher sei es für sie umso entspannter, dass dies nun kein Geheimnis mehr ist. "Es ist so komisch, dass man jetzt ganz normal drüber sprechen kann. Ich wollte mich noch mal persönlich bei euch bedanken für eure zahlreichen Glückwünsche gestern", betonte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin.

Die Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft sei relativ spontan gewesen. Anna und Julian hätten sich nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub dazu entschieden – allzu lange hätten die Zweifach-Eltern in spe damit aber wohl ohnehin nicht mehr gewartet: "Langsam kann ich den Bauch nicht mehr verstecken."

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm, Julian Gutjahr und ihre Tochter Eliana

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr und Anna Maria Damm im Juli 2021

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm, YouTuberin

