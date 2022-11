"Braucht Mut": Spielt Anna-Carina Woitschack auf Ehe-Aus an?

Anna-Carina Woitschack (30) will wieder glücklich sein. Vergangene Wochen bestätigten die Sängerin und Stefan Mross (46), was bereits seit Längerem spekuliert wurde: Sie sind kein Paar mehr! Die Entscheidung habe sich das einstige Traumpaar der Schlagerwelt jedoch nicht leicht gemacht. Umso mehr sorgt Anna-Carinas neuster Post auf Social Media für Spekulationen. Ging es der Musikerin etwa nicht gut in ihrer Beziehung?

"Wer glücklich sein will, braucht Mut... Mut zur Veränderung", schrieb die 30-Jährige nun auf Instagram. Spielt sie damit etwa auf ihre Ehe mit dem Schlagersänger an? Das scheinen zumindest die Fans der einstigen DSDS-Kandidatin so zu sehen. "Alles richtig gemacht, Anna. Ihr habt nicht zusammengepasst", bestärkte ein Follower die Blondine. "Manchmal muss man erst den falschen Weg gehen, um den richtigen zu finden", kommentierte ein weiterer Bewunderer der Musikerin.

Doch auch wenn Anna-Carina und Stefan von nun an privat getrennte Wege gehen, sind sie beruflich noch immer vereint – zumindest vorerst. Wie das Noch-Ehepaar vor wenigen Tagen auf Instagram verkündete, werden sie weiterhin als Duo auf der Bühne stehen. "Musik schafft das, was Liebe manchmal nicht kann. Sie bleibt", kommentierten sie ihren Entschluss.

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, November 2022

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Oktober 2022

ActionPress Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross, Schlagersänger

