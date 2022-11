Brittney Griner: Russland zieht Handel mit USA in Erwägung

Ob Brittney Griner (32) bald nach Hause kann? Seit Februar sitzt die US-amerikanische Basketballspielerin in einem russischen Gefängnis – die Sportlerin wurde zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt. Grund für ihre Inhaftierung soll der Besitz von Haschisch-Öl sein. Noch vor rund einer Woche schien es keine große Hoffnung für die Olympiasiegerin zu geben – dies könnte sich bald ändern: Moskau könnte einem Gefangenenaustausch zustimmen!

Spiegel berichtete, dass ein russischer Waffenhändler zurzeit seine 25-jährige Strafe in einem US-Gefängnis absitzt und auf eine Versetzung in seine Heimat poche. "Ich hoffe, dass die Zeit kommt, in der wir eine konkrete Einigung erzielen", teilte der stellvertretende Außenminister russischen Nachrichtenagenturen mit. Brittney wurde vor rund einer Woche in das Straflager in der zentralrussischen Republik Mordowien gebracht – dieser Ort ist für seinen rauen Umgang mit den Insassen bekannt.

Die Anwälte der 32-Jährigen gaben eine kleine Entwarnung. Laut Spiegel gehe es Brittney den Umständen entsprechend gut und sie setze alles daran, "stark zu bleiben". Zudem versuche sie, sich in ihrer neuen Umgebung einzugewöhnen.

Getty Images Brittney Griner bei einem Basketballspiel

Getty Images Brittney Griner im Gericht

Getty Images Brittney Griner, Basketball-Star

