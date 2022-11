Brittney Griner kommt in härtestes russisches Gefängnis

Brittney Griners (32) Lage wird sich nicht verbessern. Die US-amerikanische Olympiasiegerin wurde von einem russischen Gericht zu neun Jahren Haft verurteilt. Anfang des Jahres wurde sie am Flughafen in Moskau verhaftet, weil sie unter anderem Haschisch-Öl bei sich trug. Auch ihren 32. Geburtstag musste die Basketballerin hinter Gittern verbringen. Nun gibt es neue Entwicklungen in dem Fall – leider keine positiven.

Brittney wird in die härteste Kategorie von Gefängnissen für Frauen geschickt, ein sogenanntes allgemeines Regimegefängnis, teilten ihre Anwälte gegenüber People mit. "Es ist kein einfaches Leben in einer Siedlungskolonie, aber in einer allgemeinen Strafkolonie ist es noch viel härter", führte Natalia Filimonova von der NGO Russia Behind Bars aus. Im Gegensatz zu den Siedlungskolonien gelten in den Hochsicherheitsgefängnissen weitaus strengere Regeln und sie werden von Wachen in Türmen mit automatischen Waffen umkreist.

Es ist noch nicht genau bekannt, in welche der 35 Kolonien die Sportlerin geschickt wird, aber laut Galina Yakovleva, einer Russin, die sieben Jahre unter demselben Statut wie Brittney verbüßt hat, könnte sie durchaus von der Unterstützung ihrer Mitgefangenen überrascht sein. "Wir leben in einer Zeit, in der man aus dem geringsten Grund in eine Kolonie geschickt wird, und deshalb spürt jeder diese Ungerechtigkeit sehr stark und schließt sich zusammen, um sich gegenseitig zu unterstützen, egal, wer man ist", erklärte sie.

Getty Images Brittney Griner im Gefängnis

