"Freigeist": Gülcan Kamps schnallt ihr Kind beim Essen an

Die einstige Viva-Moderatorin Gülcan Kamps (40) und ihr Mann Sebastian Kamps durften im Dezember 2021 ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Auch wenn die Influencerin das Geschlecht und den Namen ihres Babys bislang nicht verraten hat, gewährt sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als Mutter. Ihr Schatz entwickelt sich gerade superschnell und wird immer agiler – deshalb muss die stolze Mama jetzt sogar einige Vorsichtsmaßnahmen ergreifen: Gülcan schnallt ihr Baby beim Essen an!

"Ich komme leider nicht mehr darum herum, mein Kind beim Essen anzuschnallen", meldete sich Gülcan jetzt auf Instagram zu Wort und erklärte die Maßnahme: "Die kleine Maus ist mir einfach zu schnell und sportlich unterwegs und steht innerhalb einer Sekunde auf dem Hochstuhl." Zudem betonte die Fernsehmoderatorin, dass ihr Baby eben einfach ein "Freigeist" sei.

So richtig böse kann Gülcan ihrem Wonneproppen deswegen aber wohl nicht sein! Ihr Kind schaue sie bei den waghalsigen Aktionen nämlich jedes Mal "so zuckersüß" an, dass sie gar nicht mehr vernünftig schimpfen könne. Stattdessen habe sie "fast schon ein Lächeln auf den Lippen".

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Januar 2022

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im November 2022

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

