Gülcan Kamps ist stolz: Ihr Baby kann selbstständig stehen!

Da konnte Gülcan Kamps (40) wohl kaum ihren Augen trauen! Die Moderatorin ist Mutter eines zehn Monate alten Babys, das sich offenbar prächtig entwickelt. Vor wenigen Wochen berichtete sie voller Stolz, dass ihr Sprössling sie zum ersten Mal umarmt hat. Doch das ist offenbar nicht der einzige Fortschritt in jüngster Zeit: Gülcans Kind kann jetzt auch eigenständig auf seinen Beinen stehen!

In einem Instagram-Post schwärmte die 40-Jährige von einem weiteren Meilenstein, der bei ihr zu Hause passiert ist: "Ich wollte mich für eine Stunde von meinem Baby verabschieden und plötzlich steht meine Maus ganz ohne Hilfe vor mir und schaut mich an." Ihr Nachwuchs hangele sich schon seit rund einem Monat von Objekt zu Objekt und könne mit Hilfe stehen. "Selbstständig stehen hat mich im zehnten Monat doch sehr überrascht", staunte Gülcan.

Die Zeit mit ihrem Kind fühle sich für die diesjährige Skate Fever-Teilnehmerin sehr intensiv an: "Ich freu mich so sehr, dass mein Baby sich zu einem kleinen Menschen entwickelt." Gleichzeitig habe sie aber auch ein wenig Herzschmerz, weil es schon so viel kann. "Diese Gefühle zwischen absolutem Glück und extremer Wehmut kannte ich vorher nicht", fasste Gülcan zusammen.

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Instagram 2022

RTLZWEI Gülcan Kamps bei "Skate Fever"

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Instagram 2022

