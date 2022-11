Führt Meghan ihre Podcast-Interviews nicht selbst durch?

Herzogin Meghan (41) steht erneut in der Kritik. Nach ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus fokussiert sich die einstige Schauspielerin wieder auf ihre Karriere. Seit August befasst sie sich mit einem neuen Projekt: Die Frau von Prinz Harry (38) startete ihren eigenen Podcast "Archetypes", in dem sie mit anderen Promis und Experten verschiedene Themen bespricht. Doch jetzt fragen sich die Fans: Führt Meghan auch wirklich selbst die Interviews durch?

In der achten Folge lud die 41-Jährige unter anderem die Journalistin Allison Yarrow zu sich in die Show ein. In einem Instagram-Post bedankte Allison sich danach für die Zusammenarbeit und machte zudem Werbung für die Folge. Doch insbesondere der letzte Satz des Postings stiftete jetzt Verwirrung: "Ein Hoch auf die Produzentin Farrah Safari (eine ausgezeichnete Interviewerin) und die Leute von Gimlet und Spotify, die das geschafft haben!" Viele sind der Meinung, dass dies ein Hinweis darauf ist, dass Meghan ihre Gäste nicht selbst interviewt.

Während sich die Mehrzahl der User über die Folge freut und Allison gratuliert, scheinen einige weniger begeistert zu sein. "Es ist interessant, dass sie dich nicht persönlich interviewt hat. Das zeigt, dass sie Menschen, die nicht genug Geld haben, nicht wertschätzt", wetterte ein Follower gegen Meghan.

Getty Images Herzogin Meghan im November 2019

Getty Images Herzogin Meghan bei den Vereinten Nationen in New York, 2022

Getty Images Herzogin Meghan bei den Invictus Spielen, 2022

