Hat Tom Brady seine Wohltätigkeitsorganisation bestohlen?

Tom Brady (45) durchlebt aktuelle schwere Zeiten. Grund ist das Liebes-Aus mit seiner einstigen Frau Gisele Bündchen (42), mit der er seit 2009 verheiratet war. Vor einigen Wochen gaben die beiden schließlich bekannt, dass sie sich scheiden lassen. Seitdem sorgt der NFL-Star regelmäßig für Schlagzeilen – und das könnte vorerst weiterhin so bleiben. Denn Berichten zufolge soll Tom seine eigene Wohltätigkeitsorganisation bestohlen haben!

Wie unter anderem Daily Beast berichtete, soll der 45-Jährige von seiner gemeinnützigen Stiftung TB12 Foundation Geld veruntreut haben, um seine andere gemeinnützige Firma TB12, Inc. finanzieren zu können. Der Website liegen Steuerunterlagen vor, die beweisen sollen, dass die TB12 Foundation mindestens rund 1,5 Millionen Euro an die TB12, Inc. gespendet haben soll. Laut einem Insider stand es um das erste Unternehmen finanziell sehr schlecht, doch zur gleichen Zeit soll eine großzügige Spende von reichen Fans des Football-Spielers eingegangen sein. Zudem sollen vergangenes Jahr die Mitbegründer der TB12, Inc. eine große Summe erhalten haben – diese soll aus der Kasse der TB12 Foundation stammen.

Für Tom könnte es zu weiteren Schwierigkeiten kommen: Er und seine Ex hatten vergangenes Jahr einen Werbespot für eine fragwürdige App gedreht, deren Nutzer viel Geld verloren haben. Als Folge werden laut TMZ neben weiteren Promis Tom und Gisele in einer Sammelklage verklagt.

Getty Images Tom Brady bei der Met Gala

Getty Images Tom Brady, Footballer

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, 2016

