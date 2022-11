Lässt Maya Jama die Romanze mit Ex Stormzy wieder aufleben?

Gibt es bei Maya Jama (28) und Stormzy (29) ein Liebes-Comeback? Drei Jahre ist die Trennung von der Moderatorin und dem britischen Grime-Rapper mittlerweile her. Damals galten sie als Traumpaar, dennoch trennten sie sich 2019 überraschenderweise. Maya hatte in der Zwischenzeit den NBA-Spieler Ben Simmons gedatet, beendete die Beziehung jedoch Mitte des Jahres. Am vergangenen Mittwoch wurden Stormzy und Maya wieder zusammen auf dem roten Teppich gesichtet!

Gemeinsam besuchte das ehemalige Paar die "GQ Men of the Year Awards 2022". Augenzeugen zufolge verließen die beiden die Veranstaltung ebenso zusammen. Auch wurde wohl gehört, dass der Rapper seinen Freunden auf der Party erzählt habe, dass das Ex-Paar wieder zusammen sei. Ein Vertreter von Maya stellte jedoch gegenüber The Standard klar: "Die Berichte über das Wiederaufleben ihrer Beziehung sind nicht wahr." Die beiden seien nach dem Wiedersehen nach ihrer Trennung lediglich gute Freunde geblieben.

In einem früheren Interview verriet Stormzy über die Trennung: "Es war wie: Okay, du hast einen Fehler gemacht und du hast jemanden verloren, den du geliebt hast, jemanden, der dir wichtig war, jemanden, der dir etwas bedeutet hat" und beschrieb die Trennung als "größten Fehler". Ob der "Vossi Bop"-Interpret nochmals für die Beziehung mit Maya kämpfen wird, bleibt also abzuwarten.

Getty Images Maya Jama, Moderatorin 2022

Getty Images Maya Jama und Stormzy im Oktober 2017 in London

Getty Images Stormzy, Rapper, 2022

