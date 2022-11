Nach Fail-Bauchstraffung: Kerry Katona hat zwei Bauchnabel

Kerry Katona (42) gewährt einen skurrilen Einblick unter ihr T-Shirt. Ob Brustverkleinerungen, Hautstraffungen oder ein komplettes Gesichts-Makeover – die einstige Atomic Kitten-Sängerin ist ein Fan von Beauty-Ops! Bereits vor wenigen Wochen packte die Blondine aus, dass sie sich einer geheimen Bauchstraffung unterzogen hatte. Die ging jedoch nach hinten los, wie die gebürtige Britin verriet. Nach dem verpfuschten Eingriff hat Kerry nun zwei Bauchnabel!

Bereits im Oktober offenbarte Kerry, dass ihr Bauch sich nie richtig von ihrem heimlichen Beauty-Eingriff erholen konnte. Vielmehr sei eine Beule an ihrem Bauch gewachsen – die sich offenbar nun zu einer Art zweitem Bauchnabel entwickelt habe. "Das ist der alte Bauchnabel, der sollte nicht so da sein", erklärte sie in ihrem Podcast "Wheel of Misfortune" und scherzte, dass ihr Bauch nun einer grausamen Verletzung ähneln würde, die man sonst nur auf Zigarettenschachteln sieht.

Erst kürzlich jettete Kerry in die Türkei, um sich auch die Zähne neu machen zu lassen. "Ich kann nicht besonders gut sprechen, weil ich betäubt wurde", klärte sie ihre Instagram-Follower nach dem Eingriff auf. Dabei fügte die 42-Jährige hinzu, dass sie die Kritik wegen ihrer vielen OPs nicht verstehen könne – immerhin sei sie im richtigen Alter, um "kleine Verbesserungen vornehmen zu lassen".

Kerry Katona im April 2022

Kerry Katona, Atomic-Kitten-Sängerin

Kerry Katona, Instagram 2022

