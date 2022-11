Nach Sturz: Katharina Wageners Sohn Lio liegt im Krankenhaus

Katharina Wagener (27) ist besorgt. Die ehemalige Are You The One?-Kandidatin macht momentan eine schwere Zeit durch. Anfang Oktober gaben sie und ihr Partner Kevin Yanik ihre Trennung bekannt. Um ihren Sohn Lio wollen sich die ehemaligen Turteltauben aber trotzdem weiterhin gemeinsam kümmern. Doch nun macht sich Kathi große Sorgen um ihren Sonnenschein: Ihr Nachwuchs liegt seit Donnerstag im Krankenhaus.

"Gestern ist das passiert, wovor ich Angst habe, seitdem der Kleine läuft", begann die 27-Jährige in ihrer Instagram-Story zu erzählen. Lio sei am Donnerstag die Treppe runtergefallen – für Kathi ein Riesenschock: "Er hat zum Glück geweint nach dem Sturz." Die Influencerin habe ihren Nachwuchs daraufhin beruhigt und ihm noch einmal etwas zu essen gegeben. Nachts sei sie aber sicherheitshalber trotzdem mit ihrem Sohnemann ins Krankenhaus gefahren.

Kevin hat sich nach dem Vorfall noch nicht im Netz zu Wort gemeldet. Das Verhältnis zwischen dem einstigen Traumpaar scheint aktuell aber auch ziemlich angespannt zu sein. "Anfangs war alles neutral und wir hatten ein gutes Verhältnis. Leider gab es die letzte Zeit sehr viele Missverständnisse", gab Kathi vor wenigen Tagen in ihrer Story preis.

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, "Are You The One?"-Star

Instagram / kathiwagener Kathi Wageners Sohn Lio im November 2022

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik, Reality-TV-Star

