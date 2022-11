Kathi Wagener klärt auf: So ist ihr Verhältnis zu Ex Kevin

Verstehen sich Katharina Wagener (27) und Kevin Yanik noch? Das einstige Are You the One?-Traumpaar gab vor wenigen Wochen seine Trennung bekannt. Die zwei betonten jedoch, weiterhin für den gemeinsamen Sohn Lio da sein zu wollen – doch Kevin gab schon zu, ziemlich unter der Trennung zu leiden. Nun gab auch Kathi Einblicke in ihr Seelenleben: Das Verhältnis zu ihrem Ex ist gerade gar nicht gut.

In ihrer Instagram-Story widmete sich die Influencerin den Fragen ihrer Fans. Die interessierten sich natürlich brennend für ihr derzeitiges Liebesleben – und wie sie zu Kevin steht. "Anfangs war alles neutral und wir hatten ein gutes Verhältnis. Leider gab es die letzte Zeit sehr viele Missverständnisse, weshalb wir uns diese Woche treffen und diese aus dem Weg schaffen möchten", gab Kathi daraufhin zu. Außerdem offenbarte sie, dass es ihr derzeit eher mittelmäßig geht: "Momentan passiert einfach sehr viel, ich habe viele Ängste und bin irgendwie erschöpft."

Doch trotz der Trennung von Kevin möchte Kathi vorerst in seiner Nähe, nämlich in Soest, wohnen bleiben. "Weil Lio hier den Großteil seiner Familie hat – und natürlich seinen Vater. Ich habe immer noch ein sehr gutes Verhältnis zu Kevins Mama und sie unterstützt mich, was Lio angeht", erklärte die 27-Jährige total ehrlich.

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, Influencerin

Instagram / kevinyanik Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihrem Sohn, Februar 2022

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener, TV-Bekanntheit

