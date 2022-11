"Neuer James Bond": Claudia Oberts Max erobert den Laufsteg!

Max Suhr (24) hat scheinbar viele Talente! Seit einigen Monaten ist er der Mann an Claudia Oberts (61) Seite und macht die Trash-TV-Ikone nach eigenen Aussagen in jeglicher Hinsicht total glücklich. Zuletzt kamen aber Zweifel an der Echtheit ihrer Liebe auf, da sie beide noch mit anderen Partner verkehren – sie führen scheinbar eine offene Beziehung. Jetzt will sich Max wohl auch ohne Claudia in der Welt der Reichen und Schönen etablieren: Er feierte sein Laufstegdebüt!

Designerin Ella Deck feierte in Hamburg ihr Jubiläum mit 200 geladenen Gästen und einem riesigen Catwalk. Über den schritt auch Max im eleganten schwarzen Anzug mit Fliege und Weste. "Ungewohnt, klar. Aber ich freue mich auf die schönen Mädels mit mir auf dem Laufsteg. Daran könnte ich mich gewöhnen", berichtete er Bild über seine erste Model-Erfahrung. Auf die Unterstützung seiner Claudia konnte er dabei natürlich zählen: "Dass Claudia da ist, bedeutet mir alles!"

Und die war auch mächtig stolz auf ihren Freund. "Max wünscht sich das so sehr, er sieht aus wie der neue James Bond. Wir sind auf Ibiza angesprochen worden, ob mein Sohn modelt... Ich beneide jede Frau, die er nach mir haben wird", erzählte Claudia. Die beiden seien ja nach wie vor sehr offen in ihrer Beziehung, stellte der Realitystar klar.

Instagram / iammaxsuhr Max Suhr im Dezember 2021

Instagram / claudiaobert_luxusclever Max und seine Freundin Claudia Obert im August 2022 auf Mallorca

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert und ihr Freund Max auf Ibiza

