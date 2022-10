"Beziehungsstatus geil": Claudia Oberts Max bezieht Stellung

Will Max Suhr (24) das Beziehungswirrwarr mit Claudia Obert (61) nun auflösen? 37 Jahre Altersunterschied trennen den Unternehmer und die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin. Seitdem sie im Sommer ihre Liebe publik gemacht hatten, hat es immer wieder heftige Kritik an der Echtheit der Partnerschaft gehagelt. Vor zwei Tagen erst betonte die selbst ernannte Society-Lady, dass sie in keiner festen Partnerschaft sei. Jetzt klärt auch Max über den Beziehungsstatus auf!

"Beziehungsstatus: geil" schrieb Max unter einem Bild von sich und Claudia auf Instagram. Dahinter setzte er eine lodernde Flamme, die vermutlich illustrieren soll, dass das Feuer zwischen ihm und seiner Angebeteten nach wie vor nicht erloschen sei. Der 24-Jährige fügte hinzu: "Es wäre ja wirklich ein Jammer, wenn ich der Nation vorenthalten werde und nur exklusiv Claudia verwöhnen dürfte." Ironisch witzig ließ er außerdem verlauten: "Als öffentliches Gut für traute Liebeleien konnte ich mich schon manchmal gut bewähren (hab ich zu mindestens mal gehört)."

Will Max damit sagen, dass er und Claudia nach wie vor gemeinsam durchs Leben gehen – wenngleich sie eine offene Partnerschaft pflegen? Dass sie glücklich miteinander sind, bewiesen die beiden erst vor vier Wochen. Zu Claudias 61. Geburtstag reiste das Paar in die Stadt der Liebe nach Paris. Beide wirkten sehr vertraut und glücklich auf einem Foto, das Claudia veröffentlicht hatte.

Anzeige

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert und Max Suhr, September 2022

Anzeige

Instagram / claudiaobert_luxusclever Max Suhr und Claudia Obert im August 2022 in Hamburg

Anzeige

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert und Max Suhr in Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de