Neues Album: Sarah Connor singt für ihre verstorbene Oma

Sarah Connor (42) gedenkt ihrer verstorbenen Großmutter! Vor über 20 Jahren gelang der Sängerin mit ihrer Single "Let's Get Back To Bed – Boy!" der große Durchbruch – seitdem ist Sarah nicht mehr aus dem Musikbusiness wegzudenken. Die Veröffentlichung ihres letzten Studioalbums "Herz Kraft Werke" ist mittlerweile aber über drei Jahre her – das soll sich jetzt ändern: Pünktlich zur kommenden Saison bringt Sarah jetzt ein Weihnachtsalbum heraus, Emotionen dürfen dabei nicht fehlen!

Wie die 42-Jährige jetzt gegenüber Bild verkündete, widmet sie ihrer vor drei Jahren verstorbenen Großmutter den Song "Santa, If You‘re There" auf dem neuen Album: "Jedes Jahr an Weihnachten vermisse ich meine geliebte Oma ganz fürchterlich. Ihre Stimme, ihr Geruch, ihr Kochen. Darum widme ich ihr dieses besondere Lied." So verriet Sarah außerdem, dass sie und ihre Oma eine enge Beziehung zueinander pflegten: "Ich bin bei ihr groß geworden [...] – und liebte es, bei ihr zu sein."

Ob Sarahs Tochter Summer auch auf dem neuen Album zu hören ist? Die musikalischen Gene von seiner berühmten Mama und seinem Papa Marc Terenzi (44) hat der Teenager auf jeden Fall geerbt: Im vergangenen Juni sang Summer unter anderem auf Sarahs Konzert und performte den Song "Chaotic" von Tate McRae (19).

ActionPress Sarah Connor, Sängerin

Instagram / sarahconnor Sarah Connor, Sängerin

Instagram / sarahconnor Sarah Connor und ihre Tochter Summer Antonia Soraya Terenzi im Juni 2020

