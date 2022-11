Überraschung! Dieser Star zieht in den Promi-BB-Luxusbereich

Die Jubiläumsstaffel der beliebten TV-Show Promi Big Brother hat schon im Vorfeld für Verwirrung bei den Fans gesorgt! Der Grund: In der Auftaktfolge bezogen die Promis den ärmlichen Dachboden und die spärliche Garage. Für die Zuschauer sah es also bislang so aus, als gäbe es anders als in den Vorjahren keinen luxuriösen Aufenthaltsort für die Teilnehmer. Doch jetzt folgte eine Überraschung: Es gibt doch einen Luxusbereich – und dieser Promi darf als Erstes einziehen!

Am Ende der ersten "Promi Big Brother"-Folge stand die erste Live-Challenge im Studio an: Die Bewohner mussten im Rahmen des Spiels "Schneckenrennen" ihr Geschick unter Beweis stellen. Der große Bruder gaukelte den Kandidaten zunächst vor, dass der Verlierer Rainer Gottwald die Show verlassen muss – allerdings durfte er daraufhin in das luxuriöse Loft umziehen. "Wahnsinn", freute sich der Box-Manager.

Der neue Bereich könnte im Verlauf der Promi-BB-Staffel noch für ordentlich Spannung sorgen! Die anderen Bewohner gehen nämlich immer noch davon aus, dass Rainer die Show verlassen musste. Allerdings hat es sich der 56-Jährige längst im geräumigen Loft gemütlich gemacht – und ist somit der einzige Kandidat, der im Moment von dem Luxusbereich weiß...

"Promi Big Brother" ab Freitag, 19. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

SAT.1/Willi Weber Das Loft bei "Promi Big Brother" 2022

SAT.1/Willi Weber Der Luxusbereich bei "Promi Big Brother" 2022

Instagram / rainergottwald Rainer Gottwald, Box-Manager

