Ashton Kutcher und Mila Kunis baden ihre Kinder nur selten!

Mila Kunis (39) und Ashton Kutcher (44) halten offenbar nicht viel vom Duschen! Das Hollywoodpaar führt eine echte Bilderbuchehe. Bereits seit 2015 sind sie ein Paar, doch kennen tun sie sich schon sehr viel länger. Gemeinsam mit ihren beiden Kindern Wyatt und Dimitri scheint auch ihr Familienleben perfekt. Doch in einer Sache scheinen die beiden eine eigene Meinung zu vertreten: Mila und Ashton duschen und baden sich und ihre Kinder nur selten!

Im Podcast "Armchair Expert" erzählten Mila und Ashton von ihrer Gewohnheit, nur ab und zu zu duschen. "Man sollte nicht jeden Tag das ganze natürliche Öl auf der Haut entfernen. Das ist verrückt", erklärte der Two and a half Men-Darsteller. Seine Frau ist da ganz seiner Meinung: "Ich wasche meinen Körper nicht jeden Tag mit Seife." Nur die wesentlichen Körperzonen wasche sie regelmäßig. Gleiches gelte auch für ihre Kinder. Sie seien nicht die Eltern, die ihre Kids ständig baden. "Wenn man den Schmutz an ihnen sieht, dann sollte man sie sauber machen", betonte Ashton ihre Regel.

Derzeit scheinen Ashton und die Kids sowieso mit anderen Dingen beschäftigt: Sie trainieren fleißig für einen 5.000-Meter-Lauf. Mila verriet Anfang November, dass ihr Mann nun regelmäßig mit den beiden joggen gehe, um für den Lauf fit zu sein. Der Schauspieler sei dabei ein richtiges Vorbild, denn der Nachwuchs könne sehen, dass auch er sich durchbeißen müsse.

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis bei der Oscar-Verleihung 2022

Getty Images Mila Kunis und Ashton Kutcher, Dezember 2014

Getty Images Ashton Kutcher beim New York City Marathon 2022

