Comedian Jörg Knör will bei Promi BB niemanden parodieren

Jörg Knör (63) möchte mit seiner Persönlichkeit punkten. Der deutsche Komiker ist in der Comedy-Szene dafür bekannt, andere Menschen wunderbar ironisch parodieren zu können. Dafür räumte er in der Vergangenheit auch schon einen Bambi ab. Jetzt zieht der 63-Jährige mit elf weiteren Celebritys in das Promi Big Brother-Haus ein. Wenige Tage vor Beginn der Show verriet er nun: Er möchte bei dem TV-Format nicht mit seinem Imitationstalent punkten.

"Die Zuschauer und die Bewohner wollen bei 'Promi Big Brother' ja den puren Menschen kennenlernen", erklärte der Wuppertaler in einem Interview mit Sat.1 und betonte, dass er seine Mitstreiter höchstens aus Spaß imitieren würde. "Das wird mir da drin gar nichts nützen", spekulierte er in Bezug auf sein Talent und schätzte, dass ihm stattdessen sein Alter Vorteile verschaffen könne. Er habe nämlich mittlerweile gelernt, gelassener zu sein. Dennoch gehe er davon aus, dass er selbst für sich das größte Risiko sein wird, da er "durch seinen Beruf sehr viele Freiheiten" gewohnt sei und bei "Promi Big Brother" nicht selbst steuern könne.

Der Comedian hat sich für die Teilnahme von Jörg Draeger (77) inspirieren lassen, da er in dessen Staffel gemerkt habe, dass Alter noch einen Wert hat. "Ich freue mich immer etwas zu machen, was mich noch mal ganz neu herausfordert", äußerte sich der Komiker auf die Frage, was ihn dazu bewegt hat, in das Promi-Haus einzuziehen.

Instagram / joergknoer Jörg Knör im Juli 2022

Action Press Jörg Knör auf einem Event

SAT.1/Marc Rehbeck Die Kandidaten von "Promi Big Brother" 2022

