Expertin: So angelt sich Pete Davidson die schönsten Frauen!

Wie stellt Pete Davidson (29) das nur jedes Mal aufs Neue an? Der Comedian machte sich in den vergangenen Jahren vor allem als Frauenheld einen Namen. Ariana Grande (29), Kate Beckinsale (49), Kaia Gerber (21) oder auch zuletzt Kim Kardashian (42) – die Liste des TV-Stars ist lang. In den vergangenen Tagen brodelte die Gerüchteküche um Pete wieder mächtig. Er soll mit Model Emily Ratajkowski (31) angebandelt haben. Hat Pete einfach ein glückliches Händchen oder was steckt dahinter?

Eine Körpersprache-Expertin erklärte dazu nun gegenüber Daily Mail: "Pete sieht nicht nur aus wie ein Mann, der außerhalb seiner Liga fischt, sondern verhält sich auch so, was seine Körpersprache angeht." Der Saturday Night Live-Star strahle für viele Frauen etwas Erfrischendes aus – zudem sei sein Humor eine weitere Waffe. "Humor kann so mächtig sein wie Muskeln, wenn es darum geht, jemanden für sich zu gewinnen. [...] Vor allem, wenn es darum geht, sich über den toxischen Ex lustig zu machen", fügte die Fachfrau hinzu.

Zudem kämen Pete seine vergangenen Romanzen mit Schönheiten wie beispielsweise der The Kardashians-Bekanntheit zugute. Solche Liaisons machten ihn für viele Ladys attraktiv."Wer möchte nicht mit einem Mann zusammen sein, der Kim Kardashian hatte?“, erläuterte die Expertin abschließend.

Getty Images Pete Davidson und Ariana Grande im August 2018

Getty Images Pete Davidson im September 2022

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian

