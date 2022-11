Implantat-Wechsel: So geht es Yeliz Koc nach der Brust-OP!

Die einstige Bachelor-Kandidatin Yeliz Koc (29) hat schon im Sommer angekündigt, dass sie sich zum dritten Mal die Brüste operieren lassen will. Der Grund: Seit der Schwangerschaft plagen die Influencerin einige Probleme, denn seit einem Milchstau sitzen die Implantate locker und verrutschen. Jetzt war es so weit: Yeliz hat sich erneut unters Messer gelegt – und gab ihren Fans auch bereits ein Update nach ihrer Brust-OP!

Kurz nach dem Eingriff meldete sich Yeliz jetzt aus dem Krankenhausbett in ihrer Instagram-Story zu Wort. "Mir geht es gut", betonte die stolze Mutter einer Tochter und erklärte zudem: "Die Schmerzen sind auf jeden Fall da, aber es ist alles gut gelaufen." Im Moment sei sie einfach nur "glücklich", dass sie die Operation jetzt hinter sich habe.

Außerdem verdeutlichte Yeliz noch einmal, wie sehr sie vor der OP unter den lockeren Implantaten gelitten hat! "Es war auch nicht einfach. Ich musste bei jeder Bewegung aufpassen. Ohne festen Sport-BH ging sowieso nichts", rief sich die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (30) in Erinnerung. Am Set der Show Kampf der Realitystars habe sie beispielsweise sogar zwei BHs übereinander getragen.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2022

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Reality-TV-Star

