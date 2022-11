"Kein böses Blut" zwischen Harry Styles und Olivia Wilde!

Trotz Trennung bleiben sie wohl Freunde! Jetzt gaben Insider bekannt, dass Harry Styles (28) und Olivia Wilde (38) offenbar nach gut zwei Jahren Beziehung eine Pause einlegen wollen. Gründe hierfür sollen die Tour des Sängers nach Südamerika und Olivias Kinder sein, die in London bei ihrem Ex-Freund Jason Sudeikis (47) leben. Eine Fernbeziehung scheint für die beiden keine Option zu sein. Das Ex-Paar bleibt trotz der Umstände anscheinend weiterhin befreundet.

"Es gibt kein böses Blut zwischen ihnen. Harry hat Olivia nicht abserviert oder umgekehrt", verriet ein Insider gegenüber dem amerikanischen Online-Magazin Page Six. Der "As It Was"-Sänger und die "The Girl Next Door"-Schauspielerin sollen laut Insiderinformationen immer noch so gut befreundet sein, dass Olivia mit ihren Kindern sogar bei einem seiner vergangenen Konzerte ausgelassen getanzt habe. Auch wenn zwischen den beiden Stars eine besondere Verbindung bestehe, sei es für die beiden das Richtige, da eine Beziehung über Kontinente hinweg unmöglich sei – führte die Quelle aus.

Ob und wie die Beziehung zwischen dem Sänger und der Filmproduzentin weitergehen wird, dazu hat bisher noch niemand Vermutungen geäußert. Auch Olivia und Harry meldeten sich noch nicht zu den News. Jedoch hielten sie auch ihre Beziehung eher aus der Öffentlichkeit heraus.

Getty Images Harry Styles, Sänger

Getty Images Olivia Wilde in New York, September 2022

UPI/Newscom/SIPA Harry Styles und Olivia Wilde auf der "Don't Worry Darling"-Premiere in New York

