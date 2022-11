Minischritte: Kylie Jenners Kleid erfordert Hilfe beim Gehen

Kylie Jenner (25) gibt für das perfekte Outfit mal wieder alles! Die jüngste Schwester des Kardashian-Jenner-Clans hat sich in ihren jungen Jahren schon zur Fashion-Ikone gemausert: Mit ihren auffälligen Looks begeistert sie ihre Fans immer wieder. Auch ihr Outfit bei den CFDA Fashion Awards war etwas ganz Besonderes: Sie schritt im figurbetonten schwarzen Kleid und einer funkelnden Diamantkrone über den roten Teppich. Doch das war gar nicht so einfach...

Das hautenge Kleid mit Meerjungfrauen-Rock von Mugler (✝73) schmiegte sich nämlich eng um Kylies Beine – und machte Laufen somit fast unmöglich. In ihrer Instagram-Story zeigte sie, wie sie von einer Mitarbeiterin und Mugler-Kreativdirektor Casey Cadwallader beim Gehen gestützt wurde. "So muss man in diesem Kleid gehen. Es ist es wert, es ist es wert", stellte die Unternehmerin in dem Clip klar. Zum Glück musste sie aber auch gar nicht so weit gehen – für die Fotos konnte sie perfekt im Stehen posieren.

Doch Kylie ist nicht die einzige Kardashian-Schhwester, die für den perfekten Auftritt Bewegungsunfähigkeit in Kauf nimmt. Kim Kardashian (42) trug bei der Modenschau von Dolce & Gabbana ein hautenges Glitzerkleid, in dem sie sich nur mit Minischritten fortbewegen konnte. Mithilfe einer Begleitung hüpfte sie auf der Treppe von Stufe zu Stufe und robbte sich danach auf den Rücksitz des Autos.

Kylie Jenner im November 2022

Kylie Jenner bei den CFDA Fashion Awards 2022

Kim Kardashian hüpft eine Treppe hoch

