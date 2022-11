Nach Zickerei: Was hält Gina Alicia von Annas Beziehung?

Weiß Micha (25) seine Anna zu schätzen? Die beiden Reality-TV-Bekanntheiten hatten sich in der diesjährigen Staffel Are You The One – Reality Stars in Love kennengelernt und die Villa – trotz heftiger Streitereien – als "Perfect Match" verlassen. Momentan scheinen die Turteltauben megaverliebt zu sein. Gina Alicia, Mitkandidatin in der Kuppelshow, sprach nun mit Promiflash darüber, wie sie die Beziehung von Anna und Micha einschätzt.

Laut Gina kann die Liebe funktionieren, wenn das Pärchen die Zeit in der Show hinter sich lassen kann. "[...] Es gibt ja Gründe, wieso die beiden ein "Perfect Match" sind. Wenn das passt und die können das vergessen, was vor Ort in der Villa passiert ist, dann bin ich absolut fein damit. Dann wünsche ich denen wirklich alles Gute," meinte die 24-Jährige im Promiflash-Interview. In Anspielung auf die Zerwürfnisse in der Villa fügte sie hinzu: "Ich hoffe, dass Micha Anna auch zu schätzen weiß. Weil Anna ist eine sehr herzliche Person, [aber] oft naiv."

Zwischen der brünetten Beauty und Anna hatte es in der Vergangenheit öfter mal Zoff gegeben. Die Blondine hatte ihre einstige Kontrahentin beispielsweise als unehrlich bezeichnet. "Du legst in einer Freundschaft und in einer Beziehung Wert auf Ehrlichkeit, gibst dich aber in der Villa mit der Person ab, die am unehrlichsten von allen ist, die dich manipuliert, die dich beleidigt und erniedrigt?", hatte Gina daraufhin in ihrer Instagram-Story gekontert.

Anzeige

Instagram / annaiff Micha Schueler und Anna Iffländer, "Are You The One?"-Kandidaten 2022

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Gina Alicia, "Are You The One?"-Kandidatin

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Anna Iffländer bei "Are You The One? – Reality Stars in Love" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de