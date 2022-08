Es eskaliert: "Are You The One?"-Gina schießt gegen Anna!

Gina Alicia reicht es! Die Reality-TV-Bekanntheit und Anna Iffländer flimmern aktuell beide bei Are You The One – Reality Stars in Love über die Bildschirme. Beide bandelten jedoch mit dem Fußballer Micha an, woraufhin die Stimmung zwischen den beiden Freundinnen ein wenig angespannt zu sein schien. Daraufhin bezeichnete Anna ihre Kontrahentin als unehrlich. Diese Aussage regte Gina nun dermaßen auf, dass ihr der Kragen platzte!

In ihrer Instagram-Story redete Gina sich gewaltig in Rage. "Wieso redest du von Unehrlichkeit? Du warst diejenige, die wusste, dass Micha privat eine andere Frau kennenlernt und die auch intensiv miteinander sind, und zweitens wusstest du, dass ich auch Interesse an ihm hatte", wetterte die Brünette gegen ihre ehemalige Freundin und legte direkt nach: "Komm mir nicht mit Unehrlichkeit. Du warst illoyal und unehrlich an allererster Stelle."

Dass Anna in der Show so viel Interesse an Micha habe, scheint Gina generell nicht nachvollziehen zu können. Immerhin machte er einige unschöne Äußerungen über die Blondine und betitelte sie beispielsweise als billig. "Du legst in einer Freundschaft und in einer Beziehung Wert auf Ehrlichkeit, gibst dich aber in der Villa mit der Person ab, die am unehrlichsten von allen ist, die dich manipuliert, die dich beleidigt und erniedrigt?", ätzte Gina.

Instagram / ginaaliciaofficial Gina Alicia, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Instagram / annaiff Anna Iffländer, "Love Island"-Star

Instagram / ginaaliciaofficial Gina Alicia, "Temptation Island"-Verführerin

