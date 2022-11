Ohne Gisele Bündchen: Joaquim bummelt alleine durch Miami

Ist er wirklich der neue Mann an Gisele Bündchens (42) Seite? Vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass sich das Model und Tom Brady (45) scheiden lassen. Mittlerweile ist das Ganze auch schon über die Bühne gegangen. Der NFL-Star stürzt sich aktuell in Arbeit – unterdessen soll Gisele in Sachen Liebe wieder fündig geworden sein. Die Beauty hat offenbar mit dem Kampfkunst-Trainer Joaquim Valente angebandelt. Nun erwischten Paparazzi ihren mutmaßlichen Lover!

Fotografen lichteten den Fitnesscoach nun in Miami ab. Joaquim war nach seinem Trip mit Gisele nach Costa Rica in einem khakifarbenen Pullover und passender Hose unterwegs. Die Beauty begleitete ihn jedoch nicht. Als er die Paparazzi sah, konnte er nicht anders und lächelte verlegen – das Interesse der Medien ist er augenscheinlich noch nicht gewöhnt.

In den vergangenen Tagen wurden Joaquim und Gisele immer wieder zusammen gesehen. Jedoch ist nicht ganz klar, ob die beiden wirklich zusammen sind oder ob das Model ihrem Ex-Mann vielleicht nur eins auswischen möchte. Ein Insider erklärte dazu gegenüber Entertainment Tonight: "Es sieht auf jeden Fall so aus, als würde Gisele damit angeben, um Tom zu zeigen, was er verpasst."

MEGA Joaquim Valente in Miami im November 2022

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Mai 2018

Getty Images Gisele Bündchen im Mai 2019

