Nanu? Gisele Bündchen und Joaquim genießen erneut Dinner

Was läuft wirklich zwischen Gisele Bündchen (42) und Joaquim Valente? Monatelang wurde vermutet, dass das Model und sein Ehemann Tom Brady (45) in einer Beziehungskrise stecken. Im Oktober folgte dann die traurige Gewissheit: Das einstige Traumpaar lässt sich nach 13 gemeinsamen Ehejahren scheiden. Doch statt Trübsal zu blasen, genießt die Laufstegschönheit einen Urlaub mit ihren Kindern und ihrem Kampfkunst-Trainer. Jetzt wurden Gisele und Joaquim erneut bei einem gemeinsamen Dinner gesehen!

Wie Entertainment Tonight jetzt berichtete, genießen Gisele und Joaquim weiterhin ihre gemeinsame Zeit in Costa Rica: Auf dem Bild ist zusehen, wie die beiden gemeinsam mit den Kindern der 42-Jährigen und Joaquims Bruder ein Restaurant verlassen. Für ihren Auslug wählte Gisele ein kurzes, tailliertes Hemd und eine schwarze Hose, während sich der Jiu-Jitsu-Lehrer für ein helles Basic-Shirt und kurze Shorts entschied.

Bereits wenige Tage zuvor wurde das Duo bei einem gemeinsamen Abendessen gesehen. Doch während eine Quelle gegenüber dem Magazin betonte, dass Gisele und Joaquim kein Paar sind, vermuten Freunde, dass die Zweifach-Mama ihrem einstigen Ehemann eins auswischen will: "Es sieht auf jeden Fall so aus, als würde Gisele damit angeben, um Tom zu zeigen, was er verpasst."

Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2019

Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Februar 2019

Anzeige

Instagram / tombrady Gisele Bündchen im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de