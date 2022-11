Psychische Probleme: Tom Felton war wieder in einer Klinik

Tom Felton (35) spricht offen über seine mentalen Herausforderungen. In jungen Jahren wurde der Schauspieler in der Rolle des Draco Malfoys in Harry Potter weltberühmt. Doch der frühe Erfolg hatte auch Schattenseiten. Der Brite entwickelte ein Alkoholproblem und begab sich sogar in eine Entzugsklinik, wie er bereits in seinen Memoiren berichtet hatte. Jetzt enthüllte Tom jedoch, dass er sich vor Kurzem erneut behandeln ließ.

Im Interview mit The Guardian erzählte der 35-Jährige: "Vor Kurzem bin ich aus eigenem Antrieb wieder in eine andere Klinik oder ein Rehabilitationszentrum gegangen." Eigentlich helfe es ihm, zweimal am Tag ins Meer zu springen und mit seinem Hund spazieren zu gehen. Manchmal werde er aber von seinen negativen Gefühlen übermannt. "Wenn es wieder so schlimm wird wie damals, weiß ich, welche Schritte ich unternehmen kann. Zu sagen, dass es mir nicht gut geht, hat mich wirklich gestärkt", erklärte Tom.

Zuvor sei es für den Filmstar schwierig gewesen, über seine mentalen Probleme zu sprechen. Immerhin habe nach Außen alles harmonisch gewirkt: "Ich hatte einen Hund, ein schönes Auto und ein Haus in L.A.", schreibt er in seinem Buch "Jenseits der Magie". Als männlicher Brite sei ihm stets gesagt worden, dass er sich "nicht beschweren sollte, weil anscheinend alles großartig lief."

ActionPress Alan Rickman und Tom Felton in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens"

Getty Images Tom Felton, Schauspieler

Getty Images Tom Felton bei den Olivier Awards in London im April 2022

