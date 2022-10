"Harry Potter"-Star Tom Felton flüchtete aus Entzugsklinik

Hollywood stieg Tom Felton (35) zu Kopf. In seiner Biografie enthüllte der Harry Potter-Star, der in dem Franchise als Draco Malfoy bekannt wurde, wie es für ihn war, als Kinderstar aufzuwachsen. Neben süßen Details darüber, wie sehr er damals für Schauspielkollegin Emma Watson (32) geschwärmt hatte, redet er auch über die Schattenseiten, die der Ruhm mit sich gebracht hatte. Denn er entwickelte nach seinem Umzug in die USA ein Alkoholproblem. Tom soll nicht bloß aus einer Entzugsklinik geflohen, sondern auch aus einer anderen rausgeworfen worden sein.

"Es war das erste Mal seit Jahren, dass ich nüchtern war", erinnerte sich Tom in seiner Biografie "Jenseits der Magie", nachdem er aus einer Entzugsklinik in Malibu geflohen war. Zuvor hatte Toms Manager ihn unter dem Vorwand eines neuen Filmprojektes zu sich gelockt. In Wirklichkeit war es jedoch eine Intervention. Nachdem Tom aus der ersten Klinik geflüchtet war, hätte er jedoch eingesehen, dass er Hilfe benötigt und suchte sich eine neue Einrichtung. Aus dieser wäre er jedoch rausgeflogen, nachdem man ihn im Zimmer einer jungen Frau erwischt hätte. "Ich hatte wirklich keine Hintergedanken. Ich wollte bloß sichergehen, dass es ihr gut ging, nachdem sie beim Abendessen so still gewesen war", rechtfertigte sich der "Harry Potter"-Star.

"Es war die schwerste Entscheidung meines Lebens", schrieb Tom. "Aber die Tatsache, dass ich mir eingestehen konnte, dass ich Hilfe brauchte, war ein Wendepunkt." Die Worte, die ihn am meisten gerührt hätten, stammten ausgerechnet von dem Mann, den er von den Anwesenden am wenigsten kannte – seinem Anwalt. "Ich kenne dich nicht gut genug, doch du scheinst mir ein sehr netter Kerl zu sein. Alles, was ich dir sagen möchte, ist, dass dies die siebzehnte Intervention ist, die ich durchmache. Elf von den Betroffenen sind nun tot. Sei nicht der Zwölfte."

Instagram / t22felton Tom Felton als Kind

Frederic Kern / Future Image Tom Felton, "Harry Potter"-Star

Getty Images Tom Felton, 2016

