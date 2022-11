Schwangere Blake Lively hält süße Rede für Ryan Reynolds

Hier sind sich wohl alle einig: Blake Lively (35) und Ryan Reynolds (46) sind das absolute Traumpaar! Die beiden Schauspieler sind seit zehn Jahren verheiratet und haben drei gemeinsame Töchter – Baby Nummer Vier ist gerade unterwegs. Der Kanadier und die Gossip Girl-Beauty geben nicht nur optisch ein tolles Paar ab, sondern lassen auch ihre Taten für sich sprechen: Bei einem Event zu Ryans Ehren hielt die schwangere Blake jetzt eine regelrechte Lobrede auf ihren Mann...

Der Deadpool-Star wurde am Donnerstag mit dem 36. American Cinematheque Award für sein bisheriges Lebenswerk ausgezeichnet. Auch seine Frau war vor Ort und widmete Ryan auf der großen Bühne süße Worte: "Ryan hat so viele gute Eigenschaften [...]: Sein großes Herz, seine Philanthropie, sein Humor, seine Integrität, seine unübertreffliche Arbeitsmoral", zählte Blake laut Just Jared auf. Außerdem sei der Filmstar "der allerbeste Vater" für ihre Kinder. "Er ist immer da, wenn er kann. Nach jedem Termin, nach jedem Ausflug, nach jedem Dreh eilt er stets direkt nach Hause zu uns", schwärmte die 35-Jährige.

Den gleichen Preis, wie die Oscar-Preisträger Denzel Washington (67) und Charlize Theron (47) zu erhalten, scheint für Ryan eine große Ehre zu sein! So gab er sich im Variety-Interview ganz bescheiden: "Nun, ich fange an zu akzeptieren, dass ich schon eine Weile dabei bin. Es ist ein wenig verblüffend, auf diese Weise anerkannt zu werden." Weiter betonte er: "Um ehrlich zu sein, bin ich viel besser darin, solche Aufmerksamkeit von mir wegzulenken."

Anzeige

Getty Images Blake Lively bei den American Cinematheque Awards 2022

Anzeige

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds

Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds, Schauspieler

Anzeige

Was sagt ihr zu Blakes Rede für Ryan? Total süß! Zu kitschig... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de