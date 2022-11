So finden "Wetten, dass..?"-Fans Gottschalks roten Leo-Anzug

Mit seinem Anzug ist Thomas Gottschalk (72) mal wieder in aller Munde! Heute Abend ist es so weit: Eine neue Folge von Wetten, dass..? flimmert über die deutschen Bildschirme. Der Kult-Moderator Thomas nimmt endlich wieder Promis wie Bully Herbig (54), Christoph Maria Herbst (56) oder auch Robbie Williams (48) in Empfang – und trägt dabei wie immer ein ungewöhnliches Outfit: Thomas erschien heute in einem roten Anzug mit Leoparden-Muster – und wie finden's die Fans?

Auf Twitter wird das auffällige Stück der Luxus-Marke Dolce & Gabbana bereits heiß diskutiert. "Der Anzug ist ja wohl der Knaller", fand ein User und stand damit nicht alleine da. "Outfit wie immer legendär!", feierte ein anderer Thomas' Look. Andere witzelten wiederum über die Kleiderwahl des 72-Jährigen. "Thommy hat Weihnachten vorverlegt und aus Geschenkpapier einen Anzug gebastelt" und "Gottschalks Anzug sieht aus wie der Bademantel von Dracula", lauteten nur ein paar der Kommentare.

Neben Gottschalk ist auch wieder seine Co-Moderatorin Michelle Hunziker (45) mit von der Partie. Die Schweizerin präsentierte sich in einer ausladenden pinkfarbenen Robe. Dass sich Thomas und sie mit ihrer Outfitwahl abgesprochen haben, kann man nicht behaupten, wie die beiden sogar selbst feststellten.

Getty Images Thomas Gottschalk in Essen, 2022

Getty Images Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker bei "Wetten, dass...?" im November 2022

Getty Images Michelle Hunziker bei "Wetten, dass...?" im November 2022

