Skurrile Modewahl: Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass...?"

Endlich gibt es wieder eine Liveshow von Wetten, dass...?. Dabei darf natürlich der Moderator nicht fehlen, dessen Ansagen die Sendung so erfolgreich gemacht haben: Thomas Gottschalk (72). Die vorherige Show moderierte er im November 2021, davor fast zehn ganze Jahre nicht durch den tragischen Unfall von Samuel Koch (35). Doch jetzt geht er ein letztes Mal dafür auf die Bühne und möchte die Zuschauer richtig schocken.

In einem Interview mit Bild verriet der 72-Jährige nun, dass er noch nicht wisse, was er bei der Sendung an diesem Samstag anziehen wollen werde. Er habe zwei ziemlich außergewöhnliche Outfits im Gepäck. Ein Anzug von John Varvatos sei in einem dunklen Grün und ein Smoking von Dolce & Gabbana in Rot mit einem Tigermuster. "Ich kann mich einfach noch nicht entscheiden. Im schlimmsten Fall ziehe ich mich während der Sendung um und schocke die Nation zweimal", witzelte er über seine exzentrische Modewahl.

Doch Deutschland wird heute Abend nicht nur wegen des Bambergers zuschauen wollen. Er hat noch allerhand Stars im Gepäck, die eine einzigartige Liveshow vorhersagen lassen. Herbert Grönemeyer (66) wird beispielsweise zum 14. Mal in der Sendung auftreten. Aber auch internationale Stars wie Robbie Williams (48) werden auf der Bühne entertainen.

Getty Images Thomas Gottschalk beim "Wetten, dass..?"-Revival

Getty Images Thomas Gottschalk in Essen, 2022

Getty Images Thomas Gottschalk bei "Menschen, Bilder, Emotionen", Dezember 2021

