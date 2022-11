Trennung bei Harry Styles und Olivia Wilde? Fans rasten aus

Die Fans freuen sich wohl ein bisschen! Erst kürzlich verkündeten mehrere Quellen, dass zwischen Harry Styles (28) und Olivia Wilde (38) zunächst alles vorbei sein soll. Gut zwei Jahre lang dateten sich die beiden, nachdem sie sich am Set des Films "Don't Worry Darling" kennengelernt hatten. Bisher geäußert haben sich der Sänger und die Schauspielerin dazu noch nicht. Doch schon jetzt schlägt die mutmaßliche Trennung von Harry und Olivia große Kreise!

Im Netz äußerten sich zahlreiche Fans zu den Gerüchten um den "As It Was"-Interpreten. Die meisten freuten sich ein wenig und teilten lustige Memes – denn immer wieder feindeten sie die Regisseurin an. Einige vermuten sogar, dass die ganze Beziehung nur ein Fake war, da beide in dem gleichen Film mitspielten. "Jetzt, wo sie sich offiziell getrennt haben, können wir alle zugeben, dass Harry Styles und Olivia Wilde die schlechteste PR-Beziehung aller Zeiten hatten", schrieb ein User auf Twitter.

Vor wenigen Tagen verrieten einige Insider gegenüber People, dass Olivia und Harry eine Beziehungspause einlegen wollen. "Er ist immer noch auf Tournee und geht jetzt ins Ausland. Sie konzentriert sich auf ihre Kinder und ihre Arbeit in L.A.", erklärte die Quelle.

Getty Images Gemma Chan, Harry Styles, Sydney Chandler und Olivia Wilde posieren bei den Filmfestspielen

Getty Images Harry Styles bei der "My Policeman"-Premiere in Los Angeles im November 2022

ZUMA Press Wire / Zuma Press Harry Styles und Olivia Wilde auf der "Don't Worry Darling"-Premiere in New York

