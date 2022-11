Vier Paare bei "Bauer sucht Frau": Ahnten es Arne und Antje?

Bauer sucht Frau war in diesem Jahr besonders erfolgreich. In der beliebten Realityshow suchen Hobbybauern und Landwirte nach der großen Liebe – und das klappte in diesem Jahr besonders gut. Gleich vier Paare konnten sich finden und sehen einer gemeinsamen Zukunft entgegen. Eines dieser Paare sind Arne Traupe und Antje Hielscher. Promiflash haben Arne und Antje verraten, ob sie denn auch mit diesen Bauernpaaren gerechnet hatten.

"Wir finden das auf jeden Fall gut, dass es nicht nur bei uns geklappt hat, sondern dass es auch bei anderen geklappt hat", meinte Arne im Gespräch mit Promiflash. Er habe schon beim Wiedersehen gemerkt, dass die Chemie vor allem zwischen Ulf und seiner Anna Lina, aber auch zwischen Anna und Max und Patricia und Jörg stimmt: "Ich glaube, das sind alles Paare, die eine lange Zukunft haben oder haben werden." "Manche Paare hat man bei dem Scheunenfest auch gar nicht so richtig kennengelernt, sondern erst beim Wiedersehen. Da hat es so ausgesehen, als ob die sich schon Ewigkeiten kennen", ergänzte Antje.

Die Erfahrung "Bauer sucht Frau" wird wohl allen glücklichen Paaren in guter Erinnerung bleiben. "Dass es wirklich so positiv ist, hätte ich mir niemals zu erträumen gewagt", meinte Anna, die sich in der Show in Jungbauer Max verliebt hat. Der 26-Jährige habe sogar schon ihre Tochter kennengelernt und verstehe sich mit ihr großartig.

Anzeige

RTL / Andreas Friese Patricia und Bauer Jörg beim "Bauer sucht Frau"-Wiedersehen

Anzeige

RTL / Andreas Friese Ulf und Anna Lina, "Bauer sucht Frau"-Paar

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Max und Anna, "Bauer sucht Frau"-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de