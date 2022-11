Zwölf Jahre nach Unfall: So fühlt sich Samuel Koch heute

Wie steht es inzwischen um Samuel Kochs (35) Gesundheitszustand? Der gebürtige Neuwieder war 2010 während seiner Wetten, dass..?-Wette mit speziellen Sprungstiefeln gestürzt und dabei schwer verunglückt. Er verletzte sich an der Halswirbelsäule und ist seitdem querschnittsgelähmt: Der Autor kann nicht mehr laufen und ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Inzwischen liegt der Unfall fast zwölf Jahre zurück – wie geht es Samuel heute?

Auf seiner Website schreibt der 35-Jährige: "Das Leben geht weiter… als man denkt. Man kann auf jedem Niveau klagen, aber auch auf jedem Niveau glücklich sein." Es gebe leider keine universelle Betriebsanleitung im Umgang mit schweren Zeiten. Daher wolle er sich auch nicht als Ratgeber verstehen. "Weil ich erfahren habe, dass Ratschläge auch Schläge sein können", erklärte der ehemalige The Masked Singer-Teilnehmer.

Nach seiner Genesung ging es für Samuel auch beruflich bergauf. Er schloss sein Schauspielstudium ab und widmete sich zunächst dem Theater. Zudem war er in Film- und Fernsehproduktionen wie Sturm der Liebe oder Honig im Kopf zu sehen. Seine erste große Kinorolle ergatterte er 2018 in "Draußen in meinem Kopf". Aber auch privat läuft es bei ihm ziemlich rund. Seit 2016 ist er mit der TV-Darstellerin Sarah Elena Koch (37) verheiratet.

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Samuel Koch bei "The Masked Singer"

Anzeige

ActionPress Samuel Koch, Autor

Anzeige

Getty Images Sarah Elena und Samuel Koch im April 2022 in Essen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de