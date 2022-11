Chris Hemsworth und Matt Damon: Doppel-Date mit ihren Frauen

Matt Damon (52) und Chris Hemsworth (39) verbringen wohl gerne Zeit zusammen! Die beiden Schauspieler standen zwar bisher nie gemeinsam vor der Kamera, aber umso besser verstehen sich die Hollywoodstars abseits der Kinoleinwand: Den Thor-Darsteller und den Oscar-Preisträger verbindet privat eine sehr enge Freundschaft. Doch auch die Ehefrauen der beiden scheinen gut miteinander auszukommen – denn jetzt wurden sie bei einem Doppel-Date gesichtet.

Paparazzi erwischten den gebürtigen Australier mit dessen Partnerin Elsa Pataky (46), wie sie in Brooklyn einen Abend mit Matt und seiner Liebsten Luciana Barroso verbrachten. Mit an ihrer Seite war Regisseur Darron Aronofsky, mit dem sie eine Veranstaltung besuchten, für die sich Chris in ein komplett einfarbiges Outfit schmiss. Der dreifache Vater trug einen schwarzen Pullover mit einer dazu passenden Jeans und Stiefeln.

Auch Chris' Liebste Elsa entschied sich für einen äußerst lässigen Look: Die gebürtige Spanierin trug eine Fleecejacke und eine Jeans. Matts Partnerin hingegen wählte luxuriöse Kleidung – die Brünette setzte auf eine Tasche der Marke Dior und auf einen hellgrauen Trenchcoat.

