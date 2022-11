Ex-Freundin Jenni dabei: Schaut "Love Island"-Nico Promi BB?

Interessiert sich Nico für die aktuelle Promi Big Brother-Staffel? Der Reality-TV-Kandidat nahm dieses Jahr an der Kuppel-Show Love Island teil und gewann das Format gemeinsam mit seiner Herzensdame Jennifer Iglesias (24). Anfang Oktober hieß es jedoch: Nico und Jennifer haben sich getrennt. Momentan ist Jenni bei "Promi Big Brother" zu sehen. Nico stellte jetzt klar: Er wird sich die Show nicht ansehen.

Auf Instagram bekam Nico zahlreich die Frage, ob er sich für die aktuelle Promi-BB-Staffel interessiere. "Erstens: Keine Person dabei, die mich interessiert. Zweitens: So oder so keine Zeit, um sowas zu gucken momentan", meinte der Instagrammer. Auf die Frage, was er davon hält, dass seine Ex zu dem Cast gehört, antwortete er: "Nicht meine Angelegenheit." Damit ist für den Hottie offenbar alles gesagt.

Als Single fühle sich Nico außerdem richtig gut. "Mich erfüllt es komplett, momentan mein Ding machen zu können und ich bin sehr glücklich als Single momentan, kann die ganze Zeit in mich und meine Projekte stecken – wenn die Zeit gekommen ist, natürlich auch in die richtige Frau", weiß er.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

SAT.1/Nadine Rupp Reality-TV-Star Jennifer Iglesias bei "Promi Big Brother"

RTLZWEI / Thomas Reiner Nico und Jennifer, "Love Island"-Sieger

SAT.1/Marc Rehbeck Die Kandidaten von "Promi Big Brother" 2022

