"Kinderfreie Zeit": Anne Wünsche feiert mit Karim Geburtstag

Anne Wünsche (31) und ihr Freund Karim El Kammouchi (34) können ausnahmsweise mal ihre Zweisamkeit genießen! Eigentlich hat die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin immer alle Hände voll zu tun: Die Influencerin kümmert sich nicht nur um ihre beiden Töchter Miley und Juna, sondern auch um ihr Baby Sávio Elio. Jetzt legte sie eine kurze Pause ein: Anne gönnte sich heute "kinderfreie Zeit" und feierte den Geburtstag ihres Liebsten Karim!

In ihrer Instagram-Story kündigte Anne jetzt an, dass sie für den Rest des Tages offline sein werde. "Wir genießen zum ersten Mal kinderfreie Zeit zu zweit!", begründete die Dreifach-Mama und erklärte zudem: "Das war mein Geschenk für ihn. Kinderfrei hatten wir bisher nur einzeln seit Sávios Geburt." Und was unternehmen die beiden so ganz ohne die Kids? Das Paar schaue sich eine Show der Blue Man Group an.

Zusätzlich durfte sich Karim noch über einen üppigen Kuchen freuen! "Ich habe mit Juna noch spontan (in der Nacht) einen Geburtstagskuchen für Karim gebacken", betonte Anne. Das Gebäck verzierte das Mama-Tochter-Duo mit einer Rose und der Aufschrift "Stinkemaus". "So nennt sie ihn immer", lachte Anne.

