Nach ersten Dachboden-Dramen: Wer ist euer Promi-BB-Favorit?

Wer ist euer Promi Big Brother-Liebling? Am Freitag war es endlich so weit: Die zehnte Staffel des beliebten Reality-TV-Formats ging an den Start! Ganz nach dem Motto "Garage und Dachboden" zogen zwölf Kandidaten wie Menderes (38) oder Jay Khan (40) bereits vor der ersten Liveshow in den Container ein. Am Freitagabend folgten dann unter anderem Katy Karrenbauer (59) und Patrick Hufen. Letzterer verließ die Show kurz darauf schon wieder. So kämpfen nur noch 14 Kandidaten um den Sieg – wer soll eurer Meinung nach gewinnen?

Die ersten Tage unter den Augen des großen Bruders begannen bereits mit viel Drama: So gerieten unter anderem Jeremy Fragrance (33) und Walentina Doronina mächtig aneinander! Aber warum? Der Parfüm-Influencer widersetzte sich Big Brother und zog seinen Anzug nicht aus – für die ehemalige Are You The One?-Kandidatin ein absolutes No-Go: "Das ist asozial. [...] Wenn wir darunter leiden, nur weil du deinen Anzug anbehalten willst, dann sieht das hier ganz anders aus."

Während ihre Mitstreiter auf Isomatten schlafen und Essen aus der Dose vorgesetzt bekommen, genießen Rainer Gottwald und Diana Schell (52) ihre Zeit im Loft. Beide Stars verloren die ersten Live-Spiele – doch während ihre Mitstreiter in dem Glauben gelassen wurden, dass Rainer und Diana die Show verlassen mussten, bezogen diese den luxuriösen Bereich. "Wahnsinn!", freute sich der Box-Manager.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf

Joyn.

Promi Big Brother, Sat.1 Patrick Hufen bei "Promi Big Brother" 2022

Sat.1 Walentina Doronina bei "Promi Big Brother" 2022

Sat.1 Rainer Gottwald bei "Promi Big Brother" 2022

