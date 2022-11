Offiziell: Mick Schumacher scheidet aus der Formel 1 aus!

Mick Schumacher (23) wird vorerst nicht mehr hinter dem Formel-1-Lenkrad sitzen. Seit rund einem Jahr ist der Sohn von Michael Schumacher (53) in die Fußstapfen seines Vaters getreten und fährt in der Formel 1. Doch um die Karriere des Rennfahrers steht es momentan nicht sonderlich gut: Sein Team hat ihm keinen neuen Vertrag als Profi angeboten. Jetzt muss sich Mick erstmal sogar komplett aus der Formel 1 verabschieden!

Wie Bild berichtete, konnte sich der 23-Jährige im Saisonfinale nicht durchsetzen. Stattdessen sicherte sich Logan Sargeant aus der Formel 2 einen Platz in der ersten Rennsportklasse – er sammelte als Nachwuchsfahrer genügend Punkte. Für Mick bestehe jedoch noch die Möglichkeit, als Ersatzfahrer in der Formel 1 an den Start zu gehen. Dadurch könne er weiterhin im Gespräch bleiben und an Trainings teilnehmen.

Doch das Ganze könnte für Mick auf glimpflich ausgehen. Momentan wird spekuliert, dass er schon bald für Mercedes fahren könnte – wie einst sein Papa Michael. "Mein Vater ist damals von Ferrari zu Mercedes gewechselt. Ich sehe keinen Grund, warum nicht. Ich habe jetzt Zeit, werde mir also alle Möglichkeiten anschauen und hoffentlich die Entscheidung treffen. Es ist sehr schön zu hören, was Mercedes und speziell Toto sagen", hatte Mick dazu gegenüber Bild erklärt.

Getty Images Mick Schumacher, Oktober 2022

Getty Images Mick Schumacher nach einem Formel-3-Rennen im April 2015

Instagram / mickschumacher Mick und Michael Schumacher

