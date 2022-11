Sarafina Wollnys Zwillinge haben starke Lungenentzündung

Sarafina Wollny (27) muss sich um die Gesundheit ihrer kleinen Zwillinge sorgen! Seit der Geburt ihrer Kids Emory (1) und Casey (1) im Mai des vergangenen Jahres teilt die Tochter von TV-Großfamilienoberhaupt Silvia Wollny (57) regelmäßige Updates aus ihrem Leben in den sozialen Medien. Jetzt machte sie allerdings eine besorgniserregende Neuigkeit rund um ihre Liebsten publik: Sarafinas Kinder Emory und Casey haben eine starke Lungenentzündung!

In ihrer Instagram-Story berichtete Sarafina jetzt, dass ihre Zwillinge schon seit Längerem mit starkem Husten zu kämpfen haben – deshalb sei sie letztendlich in eine Klinik gefahren. "Wir waren am Freitag im Krankenhaus. Wir haben da einfach auf unseren Mama- und Papa-Instinkt gehört", betonte die besorgte Mutter. Der Arzt habe den Kleinen direkt Blut abgenommen und ein Röntgenbild ihrer Lungen angeordnet. "Er hat eine starke Lungenentzündung festgestellt", fasste Sarafina zusammen.

Sarafina konnte Emory und Casey wieder mit nach Hause nehmen und versorge sie im Moment mit Medikamenten. Allerdings müsse sie mit den Kleinen in den kommenden Tagen noch zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. "Wenn es sich nicht bessert, müssen beide dortbleiben", erklärte sie.

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige

RTLZWEI Sarafina und Peter Wollny und ihre Zwillinge Emory und Casey

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihren Zwillingen Emory und Casey

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de