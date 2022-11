Schon wieder: Wetten, dass..?" fährt eine Mega-Quote ein!

Es ist und bleibt ein Quotenhit! Am 19. November war es wieder so weit: Thomas Gottschalk (72) nahm bei Wetten, dass..? Gäste wie Robbie Williams (48), Bully Herbig (54) oder auch Hollywoodstar John Malkovich (68) in Empfang. Der Moderator präsentierte sich in seinem roten Leo-Anzug gewohnt schrill. Das Spektakel ist inzwischen jedoch nur mehr zu einem jährlichen Event geworden. Die Quoten gingen aber auch dieses Mal wieder durch die Decke!

Wie quotenmeter.de berichtet, hat das ZDF allen Grund zur Freude. Das zweite Comeback der Kultshow lockte 10,9 Millionen Zuschauer ab drei Jahren vor den Fernseher. Das macht einen Marktanteil von 39,5 Prozent, womit "Wetten, dass..?" der Sieger des Sendetags ist. Beim Publikum zwischen 14 und 49 Jahren kam die Sendung auf 2,65 Millionen Zuschauer und somit 43,7 Prozent. Der Erfolg des ersten Comebacks im Jahr 2021 konnte damit aber nicht überboten werden. Damals waren es satte 13,8 Millionen Zuschauer.

Eine Show im kommenden Jahr wurde bereits angekündigt. Thomas Gottschalk wäre aber wohl sogar für noch mehr zu haben. "Ich bin open end dabei, wenn sich das ZDF und der liebe Gott einig sind", hatte der gebürtige Bamberger erst Anfang November gegenüber Hörzu beteuert.

Getty Images John Malkovich und Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass...?" im November 2022

Getty Images Thomas Gottschalk und Robbie Williams bei "Wetten, dass...?" im November 2022

Getty Images Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass...?" im November 2021

