So einig sind sich Eva Mendes und Ryan Gosling bei Erziehung

Eva Mendes (48) gibt weitere Einblicke in ihre Erziehung! Gemeinsam mit Hollywood-Schauspieler Ryan Gosling (42) hat die "Hitch"-Darstellerin zwei Töchter. Aufgrund von Ryans neuem Film "The Fall Guy" ist die Familie kürzlich nach Sydney gezogen. Dabei werden die Kinder von einem mitreisenden Hauslehrer unterrichtet. Zuletzt haben die beiden sogar den australischen Dialekt übernommen! Jetzt sprach Eva zudem über ihre und Ryans Erziehungstaktiken.

"Wir sind uns in Sachen Erziehung ziemlich einig", verriet die Schauspielerin in einem Interview mit Daily Mail. "Ich wurde vorhin gefragt, wer der böse Cop und wer der gute Cop sei", offenbarte Eva. Dabei habe sie noch nie in dieser Weise darüber nachgedacht. Die "Ghost Rider"-Schauspielerin erklärte: "Es gibt keinen." Denn sie und Ryan stehen auf derselben Seite.

Die 48-Jährige enthüllte außerdem ihr Rezept für eine gute Erziehung. "Wir sprechen gerne mit den Kindern über alles", erzählte sie. Eva fügte noch hinzu, dass sie auf diese Weise ihrem Nachwuchs eine Stimme geben wollen. "Wir möchten, dass sie wissen, dass sie gehört werden", erklärte sie.

Getty Images Eva Mendes, Schauspielerin

MEGA Ryan Gosling und Eva Mendes mit ihren Töchtern, März 2022

MEGA Eva Mendes und Ryan Gosling im September 2019

