Wegen Hitze: Will Smith bezahlte persönlich Film-Statisten

Das haben seine Kollegen wohl nicht erwartet. Will Smith (54) sorgte in diesem Jahr für einen großen Skandal. Bei den diesjährigen Oscars verpasste er dem Komiker Chris Rock (57) eine Ohrfeige aufgrund eines streitbaren Witzes. Danach zog der Hollywoodstar sich aus der Öffentlichkeit zurück. Im Dezember wird sein erstes Filmprojekt nach seinem Rückzug veröffentlicht. Bei dem Dreh waren die Schauspieler extremer Hitze ausgesetzt. Darum soll Will die Statisten sogar persönlich bezahlt haben!

Will soll in seinem neuen Film "Emancipation" Statisten persönlich finanziell unterstützt haben, die bei extremer Hitze auf dem Boden liegende Leichen spielten. Das verriet der Regisseur des Films, Antoine Fuqua, in einem Interview mit Vanity Fair. Über die Art und Weise, wie der Men in Black-Star mit den Komparsen umging, erzählte Antoine: "Er war zu jedem am Set freundlich. Will ging herum, umarmte und schüttelte Hände – wir hatten 300 Statisten und Militär. Wir hatten einige Statisten, die die Leichen in den Gräbern darstellten. Er gab ihnen Geld dafür, dass sie die Hitze aushielten", fügte er hinzu.

Bereits zuvor hatte Will zugegeben, dass "Emancipation" der schwierigste Film sei, den er je gemacht habe. "Blut, Schweiß und Tränen... Im wahrsten Sinne des Wortes" schrieb der 54-Jährige auf Instagram. Er bedankte sich bei den Machern des Projekts, dass sie an ihn geglaubt hätten.

Anzeige

Getty Images Will Smith, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Will Smith, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Will Smith, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de