Zehntes Hochzeitsjubiläum war "so bewegend" für Jessica Biel

Sie haben zum zweiten Mal Ja gesagt! Die US-amerikanische Schauspielerin Jessica Biel (40) und ihr Ehemann Justin Timberlake (41) feierten dieses Jahr ihr zehnjähriges Hochzeitsjubiläum. Gemeinsam mit ihrem engsten Familien- und Freundeskreis zelebrierte das Hollywood-Paar in Italien ihre Liebe und gab sich im Rahmen einer Zeremonie zum zweiten Mal das Jawort. In einem Interview gestand die Schauspielerin nun, dass die Feierlichkeiten sehr bewegend waren!

Jessica Biel sprach vor Kurzem in der TV-Show Today with Hoda & Jenna über ihre zehnjährige Ehe und die Jubiläumsfeier mit ihrem Justin. "Es war sehr intim. Es war sehr klein, nur mit ein paar unserer Freunde. Und wir haben das Ding buchstäblich gerade noch so auf die Reihe bekommen", erzählte sie. Kurz dachten sie sogar daran, ihre Feier abzusagen. "Wir hätten es fast abgeblasen. Wir dachten: 'Das ist albern, werden wir uns dabei albern fühlen?' Und tatsächlich war es so bewegend. Ich dachte: 'Wow, wir werden das weiter machen. Seht uns an!' Es hat sich wirklich gut angefühlt", gestand die zweifache Mama.

Außerdem verriet die Schauspielerin, wie sie es als Pärchen schaffen, nach zehn gemeinsamen Jahren immer noch so eine glückliche Beziehung zu führen: "Justin sagt immer: 'Wir können nicht aufhören, uns zu verabreden. Wir müssen uns weiterhin verabreden.' Das ist es, was er immer sagt. Und er hat recht", findet sie.

Anzeige

Getty Images Jessica Biel im September 2018

Anzeige

Instagram / justintimberlake Silas Timberlake und Mama Jessica Biel in Paris, Juli 2018

Anzeige

Instagram / justintimberlake Justin Timberlake mit Jessica Biel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de