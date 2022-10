Zehnter Hochzeitstag: Jessica Biel widmet Justin süße Zeilen

Jessica Biel (40) und Justin Timberlake (41) feiern ein ganz besonderes Jubiläum! Die Schauspielerin und der Sänger feierten vor zehn Jahren eine absolute Traumhochzeit. In einem italienischen Nobelhotel gaben sie sich im engsten Familien- und Freundeskreis das Jawort und zelebrierten ihre Liebe satte fünf Tage lang. Auch jetzt urlaubt das Paar noch gerne in Italien. Zum zehnten Hochzeitstag teilte Jessica nun einen süßen Post für Justin.

Via Instagram teilte die 40-Jährige einige private Bilder von sich und ihrem Gatten. Darauf sind die zweifachen Eltern mal in Sommer-Looks, mal ganz schick in Abendgarderobe, bei einem Wanderausflug oder auch ganz gemütlich im Bademantel zu sehen. "Mit dir verheiratet zu sein, ist ein lebenslanges Abenteuer", schwärmte die "Eine himmlische Familie"-Darstellerin zu den Schnappschüssen.

Ganz reibungslos verliefen all die Jahre allerdings nicht. Immer wieder wurde dem Musiker Untreue nachgesagt. 2019 wurde er turtelnd mit der Schauspielerin Alisha Wainwright (33) gesichtet und soll damit eine Ehekrise mit Jessica ausgelöst haben. Dafür entschuldigte sich Justin öffentlich. Seine Frau scheint ihm diesen Ausrutscher jedoch verziehen zu haben.

Anzeige

Instagram / jessicabiel Jessica Biel mit ihrem Mann Justin Timberlake

Anzeige

Instagram / jessicabiel Justin Timberlake mit seiner Frau Jessica Biel

Anzeige

Getty Images Justin Timberlake im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de