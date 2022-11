Als Model: Julian Stoeckel kennt Jeremy Fragrance anders!

War Jeremy Fragrance (33) früher etwa nicht so? Der Influencer polarisiert in der aktuellen Staffel Promi Big Brother mehr als jeder andere. Gleich in den ersten Tagen weigerte er sich, seinen schneeweißen Anzug auszuziehen und hielt daran fest, dass er auf seinen speziellen Look nicht verzichten könne. Den Zuschauern gefällt das gar nicht, doch Julian F.M. Stoeckel (35) nimmt ihn in Schutz: Er kennt Jeremy noch als schüchternes Model.

Bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" plauderte Julian Sonntagabend aus, dass Jeremy vor etwa zehn Jahren für seine eigene Schmuckkollektion modeln sollte. "Da war er Jeremy Williams damals noch. [...] Der stand als Model vor der Kamera in bunten Unterhöschen", erinnerte sich der Realitystar. Der Netzstar sollte sich dann für ihn auf dem Laufsteg präsentieren und von Extrovertiertheit sei keine Spur gewesen: "Der war, als wir uns kannten, ganz nett und ganz schüchtern. Diese Art von Figur, die er da so zelebriert, ist mir ganz fremd."

Von dieser Schüchternheit scheint heute aber nicht mehr viel übrig zu sein, denn im Haus zeigt sich Jeremy von einer ganz anderen Seite. Vor Beginn der Show erklärte der Parfüm-Fan bereits, dass er zumindest nicht wegen des Geldes bei seiner ersten Realityshow mitmache. "Ich vermute, dass ich den Menschen mehr Mehrwert geben kann als die meisten anderen Bewohner", betonte der 33-Jährige selbstbewusst.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

Instagram / jeremyfragrance Jeremy Fragrance im November 2022

Instagram / julianfmstoeckel Julian F. M. Stoeckel im April 2022

SAT.1/Marc Rehbeck Jeremy Fragrance, "Promi Big Brother"-Bewohner

