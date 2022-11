Anonym: Prinz William und Kate kennen royale Nachbarn nicht

Ist das wohl so üblich für ein königliches Ehepaar? Prinz William (40) und seine Frau Herzogin Kate (40) wohnten bis August dieses Jahres noch im Kensington Palace. Im September bezogen sie dann das historische Haus Adelaide Cottage. Obwohl der Umzug der Royals inzwischen über zwei Monate her ist, kam nun heraus: Sie kennen immer noch nicht alle ihre adligen Nachbarn!

Ein Insider soll dem Magazin The Sun schon die Inneneinrichtung des Hauses beschrieben haben, während das königliche Paar angeblich immer noch nicht alle ihre royalen Nachbarn kennengelernt hat. Auch, wenn bereits einige Wochen seit dem Einzug vergangen sind: Es ist wohl nicht verwunderlich, dass der adlige Nachkomme und die Prinzessin andere Dinge im Kopf hatten. Erst Anfang September verstarb Königin Elisabeth II., was weltweit für einen gigantischen Trubel sorgte. Auch das Leben in den königlichen vier Wänden dürfte dadurch auf den Kopf gestellt worden sein.

Der neue Wohnsitz von William und Kate soll im Vergleich zu anderen royalen Häusern zwar deutlich kleiner sein – jedoch bringt das neue Heim auch einige Vorteile mit sich. Beispielsweise sei die Familie der Prinzessin deutlich schneller zu erreichen und es werden nicht so viele Palasthelfer benötigt.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im Oktober 2022

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Wimbledon im Juli 2022

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate, September 2022

